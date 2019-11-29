Петербуржец стал жертвой гололеда за два дня до зимы

Петербуржец стал жертвой гололеда за два дня до зимы
Медики диагностировали у мужчины закрытую травму черепа. Фото: pixabay

В НИИ скорой помощи попал житель Северной столицы, который ушибся у метро «Бухарестская». Петербуржец стал первой жертвой гололеда.

Инцидент произошел накануне, 28 ноября, около 10 часов утра. 56-летний мужчина поскользнулся возле 30 дома по Бухарестской улице. Как сообщает «Фонтанка», дальше идти он не смог, жителю пришлось ехать в больницу.

Медики диагностировали закрытую травму черепа, а также сотрясение мозга. Его состояние врачи назвали удовлетворительным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге закупили 100 тонн соли. С гололедом намерены бороться решительно.

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