Массовое ДТП в Сосновом Бору: столкнулись шесть машин

Массовое ДТП в Сосновом Бору: столкнулись шесть машин
В аварии никто не пострадал. Фото:pixabay.com

В Ленинградской области, 29 ноября, на Комсомольской улице в городе Сосновый Бор произошло дорожно-транспортное происшествие. Шесть машин столкнулись в ДТП из-за автомобиля Skoda, который выехал на полосу встречного движения.

Легковой автомобиль также столкнулся с автобусом, который стоял на остановке.

В результате аварий никто не пострадал. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Петербургу и Ленобласти.

На данный момент по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, утром в пятницу на пересечении проспектов Сизова и Богатырского произошла серьезная авария, участниками которой стали три автомобиля. Пострадали два человека. По словам пользователей Сети, одного пострадавшего пришлось реанимировать — у него сильные травмы шеи и головы, а второго госпитализировали в больницу.

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