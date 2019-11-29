Массовое ДТП в Сосновом Бору: столкнулись шесть машин

В Ленинградской области, 29 ноября, на Комсомольской улице в городе Сосновый Бор произошло дорожно-транспортное происшествие. Шесть машин столкнулись в ДТП из-за автомобиля Skoda, который выехал на полосу встречного движения.

Легковой автомобиль также столкнулся с автобусом, который стоял на остановке.

В результате аварий никто не пострадал. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Петербургу и Ленобласти.

На данный момент по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, утром в пятницу на пересечении проспектов Сизова и Богатырского произошла серьезная авария, участниками которой стали три автомобиля. Пострадали два человека. По словам пользователей Сети, одного пострадавшего пришлось реанимировать — у него сильные травмы шеи и головы, а второго госпитализировали в больницу.