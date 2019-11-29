Двоих госпитализировали после ДТП на перекрестке Сизова и Богатырского

Утром в пятницу на пересечении проспектов Сизова и Богатырского произошла серьезная авария, участниками которой стали три автомобиля. Пострадали два человека.
Как рассказали очевидцы в петербургской группе «ДТП и ЧП», на перекрестке произошло столкновение трех автомобилей: Skoda Kodiaq врезался в бок минивэна, который в свою очередь отлетел в Largus.
По словам пользователей Сети, одного пострадавшего пришлось реанимировать — у него сильные травмы шеи и головы, а второго госпитализировали в больницу.
Предполагается, что виновником аварии стал водитель Skoda Kodiaq, который хотел проскочить на красный свет. Другой информации на данный момент не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы рассказали о крупной аварии на Пискаревском проспекте.