Иномарка вылетела на встречку и собрала ДТП из шести машин в Сосновом Бору

Иномарка вылетела на встречку и собрала ДТП из шести машин в Сосновом Бору
В массовом ДТП никто не пострадал. Фото: pixabay

В Сосновом Бору произошла массовая авария из пяти автомобилей. Водитель Skoda вылетел на встречку, устроив массовое дорожное происшествие.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД РФ по Ленобласти, все произошло возле дома№10 по улице Комсомольской. Водитель Skoda не смог справиться с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя легковушками и пассажирским автобусом, из которого в этот момент выходили люди на остановке. Никто не пострадал.

По данным очевидцев, рассказавших об аварии в городской группе в соцсети «ВКонтакте», машины отделались легкими повреждениями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двоих госпитализировали после ДТП на перекрестке Сизова и Богатырского.

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