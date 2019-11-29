Иномарка вылетела на встречку и собрала ДТП из шести машин в Сосновом Бору

В Сосновом Бору произошла массовая авария из пяти автомобилей. Водитель Skoda вылетел на встречку, устроив массовое дорожное происшествие.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД РФ по Ленобласти, все произошло возле дома№10 по улице Комсомольской. Водитель Skoda не смог справиться с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя легковушками и пассажирским автобусом, из которого в этот момент выходили люди на остановке. Никто не пострадал.

По данным очевидцев, рассказавших об аварии в городской группе в соцсети «ВКонтакте», машины отделались легкими повреждениями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двоих госпитализировали после ДТП на перекрестке Сизова и Богатырского.