Бизнесмен арендовал питерскому DJ оборудование, а тот заложил его за микрокредит

Куйбышевский районный суд Северной столицы вынес приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в мошенничестве. Петербуржцу назначили три года условно.

Прокуратура утвердила обвинительно заключение по статье 159 УК РФ в отношении Алексея Татищева. По материалам дела, предприниматель доверился мужчине и дал ему в аренду DJ-оборудование. Два пульта и микшер оценили в 430 тыс. рублей.

Как сообщили в прокуратуре города, аферист не собирался возвращать оборудование. Имущество мужчина заложил в микрокредитную организацию, после чего получил деньги.

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