Роскомнадзор предоставил список ресурсов с фейковыми новостями

Роскомнадзор предоставил список ресурсов с фейковыми новостями
В данном перечне 27 источников. Фото:rkn.gov.ru

Роскомнадзор на своем официальном сайте опубликовал список сайтов, которые размещают недостоверные новости.

На данный момент в этот список вошли 27 информационных ресурсов.

«Данный открытый перечень призван стать отраслевым инструментом медиа для определения источников недостоверной информации, публикуемой в интернете. В перечень включены информационные источники, два или более раз упомянутые в исполнительных документах Генеральной прокуратуры РФ», — сообщили на официальном сайте Роскомнадзора.

Открытый список сотрудники ведомства будут обновлять еженедельно.

В ведомстве считают, что список сайтов с недостоверной информацией должен служить инструментом медиа для определения источников фейковой информации, которую публикуют в Сети.

Ранее GazetaSPB сообщила, что Роскомнадзор заявил, что Sony PlayStation наплевать на россиян

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