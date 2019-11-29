Петербургский бизнесмен попал под статью за неуплату сотрудникам 5,7 миллионов зарплаты

Петербургский бизнесмен попал под статью за неуплату сотрудникам 5,7 миллионов зарплаты
Работники пожаловались, что им не платят зарплату. Фото: pixabay

Прокуратура Фрунзенского района Северной столицы пришла с проверкой в компанию «Графит-ИТ Технологии». Причиной визита стала жалоба сотрудников на деятельность организации.

По словам работников, им не платили зарплату. За неопределенный срок у работодателя накопился долг в размере более 5,7 млн рублей. Погасить такую задолженность бизнесмен не спешил, из-за чего в дело вмешались представители надзорного органа.

В адрес предпринимателя внесли представление, тогда он рассчитался со своими сотрудниками. Однако на этом все не закончилось. В результате проверки директор стал фигурантом уголовного производства.

По факту полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы работникам было возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о закрытии «Фуд-Сервисез» на три месяца. Причиной стало массовое отравление работников магазина.

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