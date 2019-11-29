Четыре грузовика встали «паровозиком» на Седова

Четыре грузовика встали «паровозиком» на Седова
Фотография с места происшествия. Фотоhttps:spb_today

В Санкт-Петербурге на улице Седова, 29 ноября, произошло дорожно-транспортное происшествие с тремя грузовиками. Каждый грузовик столкнулся с легковыми автомобилем.

В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы сообщили, что грузовики образовали «паровоз» посреди дороги.

Очевидцы в социальных сетях также отметили, что на месте ДТП образовалась пробка.

Информации о пострадавших нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что новогоднее украшение упало на контактную сеть трамвая и троллейбуса. Об этом стало известно сегодня, 29 ноября. На Литейном проспекте – растяжка новогодней иллюминации лопнула и упала прямо на контактную сеть трамвая и троллейбуса. Видимо, ее закрепили не совсем удачно.

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