На Литейном искрится новогодняя гирлянда

Новогоднее украшение упало на контактную сеть трамвая и троллейбуса.

Об этом стало известно сегодня, 29 ноября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что все случилось на Литейном проспекте – растяжка новогодней иллюминации лопнула и упала прямо на контактную сеть трамвая и троллейбуса. Видимо, ее закрепили не совсем удачно. Автомобили не рискуют проезжать мимо, так как новогодняя гирлянда искрится.

Напоминаем, что украшать город начали в конце ноября, а с 29 ноября их подключают к электричеству. Специалисты завершат работы к 20 декабря.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что новогодние украшения в Петербурге начнут зажигать 29 ноября. Первыми к электроснабжению подключат украшения в Адмиралтейском районе. Работы будут вестись в круглосуточном режиме.