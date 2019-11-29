Россиянка пыталась провезти 32 гидрокостюма через таможню в Выборгском районе

Она уверяла, что хочет сделать подарок для своих знакомых, но кассовых чеков не предоставила.

Об этом стало известно сегодня, 29 ноября. Обо всем рассказали в пресс-службе СЗТУ. В сообщении сказано, что таможенники проверили легковушку в Выборгском районе Ленинградской области. Внутри обнаружили 32 гидрокостюма, хотя внутри находилось всего три человека. Специалисты отметили, что ими явно никто не пользовался, а, значит, они абсолютно новые. Водительница объяснила, что везет их для друзей, которые любят плавать. При этом чеков на подарки женщина предъявить не смогла.

В отношении россиянки возбудили дело об административном нарушении, так как она не декларировала товары при въезде в страну. Все костюмы у нее были изъяты для экспертизы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пропал заместитель главы Северо-Западной таможни. Заместитель начальника СЗТУ не отвечает на звонки коллег и никак не выходит на связь. Работникам таможенной службы удалось дозвониться до его отца, проживающего за рубежом.