Пропал заместитель главы Северо-Западной таможни

Пропал заместитель главы Северо-Западной таможни
Где находится замглавы СЗТУ и что с ним случилось, по-прежнему неизвестно. Фото: pixabay.com

Полковник Максим Мамчур, являющийся одним из ключевых руководителей Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ), не вышел на службу.

Об исчезновении сотрудника таможни стало известно в понедельник, 18 ноября. Однако Мамчур не вышел на работу несколькими днями ранее, 14 ноября. На данный момент его местонахождение по-прежнему неизвестно, сообщает портал 47news.

Заместитель начальника СЗТУ не отвечает на звонки коллег и никак не выходит на связь. Работникам таможенной службы удалось дозвониться до его отца, проживающего за рубежом. Мужчина ответил, что его сын болен. Однако подробностей от него добиться не удалось.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице исчез 12-летний подросток. Предположительно, мальчик ушел из дома из-за конфликта со школьным учителем.

пропал человек санкт-петербург СЗТУ
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трое неизвестных ограбили молодого таксиста на 52 тысячи в Пушкинском районе
Центр Петербурга продолжают украшать к Новому году
После громкого убийства аспирантки СПбГУ в вузах появятся телефоны доверия
Кремль подтвердил дату саммита в «нормандском формате»
На Лиговском собрался «паровозик» из четырех машин, есть пострадавшие
Пропал заместитель главы Северо-Западной таможни
Россия выдала иностранцам почти 30 тысяч электронных виз в Петербург за октябрь
В отношении угонщика каршеринга, сбившего полицейского, возбудили уголовное дело