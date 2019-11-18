Пропал заместитель главы Северо-Западной таможни

Где находится замглавы СЗТУ и что с ним случилось, по-прежнему неизвестно. Фото: pixabay.com

Где находится замглавы СЗТУ и что с ним случилось, по-прежнему неизвестно. Фото: pixabay.com

Полковник Максим Мамчур, являющийся одним из ключевых руководителей Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ), не вышел на службу.

Об исчезновении сотрудника таможни стало известно в понедельник, 18 ноября. Однако Мамчур не вышел на работу несколькими днями ранее, 14 ноября. На данный момент его местонахождение по-прежнему неизвестно, сообщает портал 47news.

Заместитель начальника СЗТУ не отвечает на звонки коллег и никак не выходит на связь. Работникам таможенной службы удалось дозвониться до его отца, проживающего за рубежом. Мужчина ответил, что его сын болен. Однако подробностей от него добиться не удалось.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице исчез 12-летний подросток. Предположительно, мальчик ушел из дома из-за конфликта со школьным учителем.