Кожевникова вышла на одинокий пикет после смерти девочки, недожавшейся врача

Ребенка некому было лечить из-за увольнения хирургов.

Фотографией с одиночного пикета российская актриса Мария Кожевникова поделилась в Instagram-аккаунте. На снимке звезда стоит с плакатом, на котором размещен портрет погибшей девочки. Надпись призывает Национальный медицинский исследовательский Центр Здоровья Детей выполнять приказы Минздрава. В посте девушка написала, что ребенок мог бы выжить, если бы ей на помощь пришел врач, но его просто не нашлось.

С завтрашнего дня уникальный врач Михаил Каабак, Надежда Бабенко приступают к работе! Впереди несколько очень сложных операций маленьким детям, которые надо делать было уже позавчера, — написала артистка под фотографией с пикета в Instagram.

«Кто ответит, что Насте Орловой не дали шанса на жизнь и не сделали операцию?»,

— задается вопросом актриса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге родители планируют пикеты против импортозамещения лекарств.