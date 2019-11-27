В Петербурге родители планируют пикеты против импортозамещения лекарств

В Петербурге родители больных детей планируют провести серию одиночных пикетов против импортозамещения лекарств. Они намерены выйти к зданию комитета по здравоохранению на Малой Садовой 27 ноября.

Как рассказала gazeta.spb.ru одна из матерей, пикеты направлены на то, чтобы вернуть лекарства для больных муковисцидозом.

«В данный момент закупки пациентам и в стационарные медицинские заведения делаются в основном нашими препаратами. Эти препараты роскошные, но только не для пациентов, имеющих такие поломки гена», — отметила женщина.

Необходимые препараты уходят с рынка из-за нерентабельности, подчеркнула участница пикетов. Достать лекарства в России невозможно, а за рубежом такие серьезные антибиотики без рецепта не продадут.

Сейчас, по словам женщины, в России создают аналог необходимого препарата. Однако открытой информации об его исследовании на детях нет. Получить сведения по запросам родителям также не удалось.

Начало пикетов запланировано на 12:00.

Муковисцидоз — наиболее распространенное опасное для жизни генетическое заболевание. Проявляется патологией со стороны желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы. Для болезни характерны хронические воспалительные процессы в легких, нарушение дыхания и недостаточность поджелудочной железы. В США пациенты с муковисцидозом доживают в среднем до 41 года. В России этот показатель ниже.