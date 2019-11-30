Эксперты рассказали, почему нельзя держать дома диких животных

Эксперты рассказали, почему нельзя держать дома диких животных
Лиса. Фото: Pixabay

Дикое животное, если его держать в домашних условиях, будет сильно страдать.

«Те, кто пытается содержать диких животных в качестве домашних, никогда не смогут полностью воспроизвести их среду обитания – так, чтобы удовлетворить физические и психологические потребности животных»,- сказал Алан Найт, глава благотворительной организации International Animal Rescue (IAR), сообщает РИА «Новости».

По его словам, качество жизни таких животных снизится, они будут испытывать страх, что, безусловно, скажется на их здоровье.

Он отметил, что большинство пойманных диких животных умирают от стресса и болезней после того, как их забирают из естественной для них среды обитания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в комитет по природопользованию Петербурга поступил звонок от неравнодушных граждан, которые сообщили, что на набережной канала Грибоедова рядом с Итальянской улицей мужчина с двумя енотами-полоскунами предлагает за деньги сфотографироваться с животными.

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