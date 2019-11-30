Трое на BMW вынесли из БЦ в Петербурге 120 меховых шуб и скрылись

Из бизнес- центра на в Василеостровском районе похитили 100 – 120 шуб.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, о массовой краже шуб в одном из местных бизнес-центров стало известно утром 30 ноября.

В 04:50 к месту, где произошло ограбление подъехало BMW, заблокировали пост охраны, проникли внутрь здания и похитили 100-120 меховых шуб, после чего скрылись. Сумма общего ущерба составила более 10 млн рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Мурино женщину убили на лестничной клетке ради шубы. Мужчина заметил жительницу Мурино у станции метро «Девяткино». Ему приглянулась шуба, поэтому он решил проводить хозяйку до дома и отобрать у нее предмет роскоши.