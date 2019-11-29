В Мурино женщину убили на лестничной клетке ради шубы

Преступник шел за жертвой от самого метро.

Об этом стало известно 29 ноября. Обо всем этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мужчина заметил жительницу Мурино у станции метро «Девяткино». Ему приглянулась шуба, поэтому он решил проводить хозяйку до дома и отобрать у нее предмет роскоши. Когда они оказались на лестничной площадке, агрессор набросился на женщину и избивал ее на протяжении 20 минут. От полученных травм петербурженка скончалась на месте. Тогда мужчина наконец получил желаемое и попытался скрыться, но его задержали у подземки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что уже судимый грабитель убил петербуржца, 22 раза ударив по голове молотком. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, потерпевший скончался. Суд приговорил ранее судимого за грабеж злоумышленника к десяти годам в колонии строгого режима.