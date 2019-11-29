В Мурино женщину убили на лестничной клетке ради шубы

В Мурино женщину убили на лестничной клетке ради шубы
Фото: Pixabay

Преступник шел за жертвой от самого метро.

Об этом стало известно 29 ноября. Обо всем этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мужчина заметил жительницу Мурино у станции метро «Девяткино». Ему приглянулась шуба, поэтому он решил проводить хозяйку до дома и отобрать у нее предмет роскоши. Когда они оказались на лестничной площадке, агрессор набросился на женщину и избивал ее на протяжении 20 минут. От полученных травм петербурженка скончалась на месте. Тогда мужчина наконец получил желаемое и попытался скрыться, но его задержали у подземки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что уже судимый грабитель убил петербуржца, 22 раза ударив по голове молотком. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, потерпевший скончался. Суд приговорил ранее судимого за грабеж злоумышленника к десяти годам в колонии строгого режима.

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