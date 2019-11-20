Ранее судимый грабитель убил петербуржца, 22 раза ударив по голове молотком

Обвиняемый заявил, что у него не было намерения убивать жертву. Фото: Google View

Обвиняемый заявил, что у него не было намерения убивать жертву. Фото: Google View

Красногвардейский районный суд признал жителя Санкт-Петербурга Владимира Кирюшина виновным в совершении жестокого убийства.

Инцидент произошел 3 января 2019 года, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. Пьяный Кирюшин, находясь на лестничной площадке одного из домов по проспекту Маршака, в Красногвардейском районе Северной столицы, стал участником конфликта.

В ходе ссоры он 22 раза ударил своего оппонента молотком по голове, и не менее 22 раз — по другим частям тела. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, потерпевший скончался. Суд приговорил ранее судимого за грабеж злоумышленника к десяти годам в колонии строгого режима.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что житель Пикалево стал жертвой нападения собственной супруги и троих молодых людей. Мужчина скончался от полученных травм.