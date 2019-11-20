Четверо нетрезвых жителей Пикалево насмерть забили приятеля

Четверо нетрезвых жителей Пикалево насмерть забили приятеля
Все фигуранты дела уже привлекались к уголовной ответственности ранее. Фото: pixabay.com

За непредумышленное убийство перед судом предстанут 33-летняя женщина, 24-летний мужчина и двое молодых людей в возрасте 21 года.

По версии следствия, инцидент произошел в период с 27 по 29 декабря 2018 года. Мужчины находились в гостях у семейной пары, 33-летней женщины и её ровесника-мужа, проживающих в Пикалёво. Компания распивала спиртное и весело проводила время, однако затем между супругами разгорелась ссора.

В ходе конфликта, как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Петербургу и области, жена несколько раз ударила своего мужа кастрюлей по голове. Вскоре ссора переросла в драку, поскольку трое молодых людей подключились к женщине. От полученных травм пострадавший умер в больнице.

Дело направлено в суд, преступники будут ждать своего наказания.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржец жестоко избил своего соседа по коммуналке.

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Четверо нетрезвых жителей Пикалево насмерть забили приятеля
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