Мужчина жестоко избил своего соседа по коммуналке на Дыбенко

Мужчина жестоко избил своего соседа по коммуналке на Дыбенко
Подозреваемого задержали. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Правоохранители задержали подозреваемого в избиении мужчины, проживающего в коммунальной квартире в Невском районе Петербурга.

Как стало известно gazeta.spb.ru, задержанного подозревают в избиении своего соседа по коммунальной квартире на улице Дыбенко. Все произошло вечером 14 ноября. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с закрытой ЧМТ, множественными ссадинами и гематомами.

Он был задержан ночью 19 ноября возле дома №22 к. 1 по улице Дыбенко. Возбуждено уголовное дело по статье уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двое неизвестных избили и ограбили мужчину на набережной Фонтанки. Мужчина лишился наручных часов, сумки с мобильным телефоном, документами, кошельком, где находились 5 тыс. 250 рублей, и банковскими картами.

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