В Красносельском районе эвакуировали три учебные заведения

Петербуржцы рассказали в соцсетях об очередных эвакуациях в двух школах и лицее утром в субботу, 30 ноября.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», сегодня был эвакуирован лицей №369, который находится на улице Маршала Захарова, 58. На месте работали спасатели.

Эвакуированы были и ученики школы №217, расположенной на проспекте Ветеранов, 140/2. По предварительной информации, туда поступили сообщения о минировании. В школе также работали спецслужбы.

Кроме того, эвакуировать пришлось школьников и педагогов из школы №252 по улице Тамбасова.

Отметим, что все три учебные заведения расположены в Красносельском районе города. Проводится проверка.

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