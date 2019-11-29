Анонимы, «заминировавшие» суды, снова просят биткоины

Второй день подряд петербургские суды получают сообщения с угрозами взрывов. Анонимы обещают прекратить «минирования» в обмен на биткоины.

Днем 29 ноября в городе эвакуировали здания Выборгского районного суда на улице Сантьяго-де-Куба, Невского районного суда на улице Ольги Берггольц и Приморский районный суд на улице Савушкина.

«По содержанию письма точно такие же, как вчера», — рассказали gazeta.spb.ru в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Накануне девять судов получили сообщения о заложенных бомбах. Анонимы угрожали отправлять письма до тех пор, пока не получат 120 биткоинов или 990 тыс. долларов. Деньги они требуют от предпринимателя Константина Малофеева, который якобы не вернул долг. Сам Малофеев наличие долга опроверг.

Всего 28 ноября из зданий судов в Петербурге было эвакуировано 1 тыс. 329 человек. Ничего опасного обнаружено не было.