В России за год от нападения животных пострадали более 350 тысяч человек

В 2018 году в России было зарегистрировано около 2,5 тысяч животных с бешенством. Фото: pixabay

В 2018 году в России было зарегистрировано около 2,5 тысяч животных с бешенством. Фото: pixabay

В 2019 году от укусов животных пострадали более 353 тысяч россиян. Роспотребнадзор собирал данные только об обратившихся в больницу пострадавших.

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, за минувшие месяцы 2019 года в медучреждения обратились более 353 тысяч человек с укусами, ослюнениями или оцарапываниями животными. Более 98 тысяч из них — дети до 14 лет.

Год назад этот показатель был выше — число обратившихся за помощью из-за повреждений, нанесенных животными в 2018 году, составляло более 380 человек, среди которых порядка 100 тысяч детей.

По статистике за прошлый год, в стране было зарегистрировано около 2,5 тысяч животных с бешенством. Из них 38% — дикие животные, 27% — собаки и 21% — кошки.

Ведомство напоминает, что если на вас напало животное, то рану необходимо срочно промыть водой с моющим средством в течение нескольких минут. После этого следует обработать края раны и обратиться к медикам.

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