На Выборгском шоссе загорелась иномарка

Ночью, 1 декабря, в Выборгском районе Санкт-Петербурга у дома №503/1 на Выборгском шоссе загорелся автомобиль.

Сообщение о ЧП поступило в специальные службы в 4:24. К тушению пожара было привлечено две единицы специальной техники. Огонь удалось потушить через час. В 5:01 возгорание в автомобиле было ликвидировано.

В главном управлении МЧС России по Петербургу сообщили, что Ford тушили восемь спасателей.

Информации о причинах пожара нет. Пострадавших нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожском районе Ленобласти произошла авария, в которой столкнулись два встречных автомобиля. Пострадали две несовершеннолетние девушки. Правоохранители проводят проверку по факту аварии, а также устанавливают обстоятельства произошедшего.