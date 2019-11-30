Лобовое столкновение в Вартемягах: пострадали две девочки-подростка

В результате ДТП пострадали два человека. Фото: Pixabay

В результате ДТП пострадали два человека. Фото: Pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти произошла авария, в которой столкнулись два встречных автомобиля. Пострадали две несовершеннолетние девушки.

Как сообщили в управлении ГИБДД по региону, авария произошла на Токсовском шоссе в районе деревни Вартемяги. Два встречных автомобиля — BMW и Hyundai — столкнулись «лоб в лоб».

Дорожное происшествие не обошлось без пострадавших: две девушки 16 и 17 лет, ехавшие в Hyundai, получили легкие травмы. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное.

Правоохранители проводят проверку по факту аварии, а также устанавливают обстоятельства произошедшего.

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