Кран раздавил «Ниссан» на перекрестке Дальневосточного и Народной

В Петербурге на пересечении Дальневосточного проспекта и Народной улицы кран столкнулся с иномаркой.

Как сообщили очевидцы, большегруз въехал в боковую часть легкового автомобиля и уронил на иномарку кран.

«Кран въехал в Ниссан Альмера при повороте направо с Дальневосточного проспекта на Народную улицу», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Пользователи Сети гадают о причинах произошедшего.

«Оба на право шли походу с дальника на народную а нисана занесло видать», — пишет пользователь Сети.

«Повреждения на ниссане задней двери говорит о том что он попал в мёртвую зону с права, и или перестраивался под камаз, или камаз перестроился в него», — полагает другой комментатор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Васильевском острове в Петербурге прекратилось движение трамваев. Остановку транспортных средств спровоцировало ДТП из трех автомобилей.