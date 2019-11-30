Кран раздавил «Ниссан» на перекрестке Дальневосточного и Народной

В Петербурге на пересечении Дальневосточного проспекта и Народной улицы кран столкнулся с иномаркой.
Как сообщили очевидцы, большегруз въехал в боковую часть легкового автомобиля и уронил на иномарку кран.
«Кран въехал в Ниссан Альмера при повороте направо с Дальневосточного проспекта на Народную улицу», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».
Пользователи Сети гадают о причинах произошедшего.
«Оба на право шли походу с дальника на народную а нисана занесло видать», — пишет пользователь Сети.
«Повреждения на ниссане задней двери говорит о том что он попал в мёртвую зону с права, и или перестраивался под камаз, или камаз перестроился в него», — полагает другой комментатор.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Васильевском острове в Петербурге прекратилось движение трамваев. Остановку транспортных средств спровоцировало ДТП из трех автомобилей.