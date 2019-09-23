Тройное ДТП остановило трамваи на Васильевском острове

На Васильевском острове в Петербурге прекратилось движение трамваев. Остановку транспортных средств спровоцировало ДТП из трех автомобилей.

Инцидент произошел на перекрестке 15-й линии В.О. и Среднего проспекта. На опубликованных фотографиях в соцсети «ВКонтакте» видно, что участники расположились на трамвайных путях. В результате чего трамваи не могут проехать в обе стороны. Кроме того автомобили мешают проезду и других участников движения.

В комментариях в группе «Администрация Василеостровского района» пользователи пишут, что пробка собирается на протяжении всего Среднего проспекта.

Информация о пострадавших не сообщается.

Ранее в GazetaSPb писали о ДТП на Софийской улице. На месте столкнулись две иномарки.