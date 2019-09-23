К ДТП на Софийской с Land Rover и BMW приехала реанимация

В Петербурге на Софийской улице столкнулись две иномарки. ДТП случилось сегодня утром, 23 сентября, около дома №21.

На опубликованных фотографиях с места аварии видно, что автомобили Land Rover и BMW пострадали от удара. Сильнее всего досталось второму автомобилю, его бампер полностью разбит.

Пользователи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» рассказали, что на место прибыли машина реанимации и сотрудники ДТП. Информация о пострадавших и причины дорожно-транспортного происшествия не приводятся.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Петербурге провели эвакуацию сразу в нескольких школах. По предварительным данным, в учебные заведения поступили сообщения о взрывном предмете.