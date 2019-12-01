Ежегодный «Бал прессы» прошел в Петербурге

В Санкт-Петербурге прошел седьмой осенний «Бал прессы». В данном мероприятии принимают участие представители многих городские СМИ.

Темой 2019 года стала «Аполитичная ассамблея». На мероприятии журналистам вручили награды за работу, также награды получили редакции. Победителям праздника подарили «Золотую аккредитацию».

Самым влиятельным СМИ этого года признали «Эхо Москвы в Петербурге», а лучшей телевизионной программой стали «Вести Санкт-Петербург».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Государственном Эрмитаже состоялось открытие XIV Международного медиафорума молодых журналистов «Диалог культур». Основным событием форума станет практическая конференция, посвященная новым формам диалога в цифровых и социальных медиа.