«Гори, гори ясно»: в поселке Ольгино полыхает рейсовый автобус

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Все случилось сегодня днем, 1 декабря. О пожаре рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Один из свидетелей поделился видеозаписью с места происшествия – видно, что желтый автобус полностью охвачен пламенем. Непонятно, есть ли пострадавшие, но людей рядом с пожаром разглядеть не удается. В комментариях люди предполагают, что это 101-й или 221-й автобус, но пока официальных комментариев не поступало.

«Началось всё с мотора. Там и пьяных вынести бы успели», — уверяет один из комментаторов. «Не стоит огорчаться, люди не пострадали, техника застрахована как правило возмещение две-три недели», — подхватывает другой пользователь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Выборгском шоссе загорелась иномарка. К тушению пожара было привлечено две единицы специальной техники.