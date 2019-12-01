«Гори, гори ясно»: в поселке Ольгино полыхает рейсовый автобус

&#171;Гори, гори ясно&#187;: в поселке Ольгино полыхает рейсовый автобус
Фото: https://vk.com/spb_today

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Все случилось сегодня днем, 1 декабря. О пожаре рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Один из свидетелей поделился видеозаписью с места происшествия – видно, что желтый автобус полностью охвачен пламенем. Непонятно, есть ли пострадавшие, но людей рядом с пожаром разглядеть не удается. В комментариях люди предполагают, что это 101-й или 221-й автобус, но пока официальных комментариев не поступало.

«Началось всё с мотора. Там и пьяных вынести бы успели», — уверяет один из комментаторов.

«Не стоит огорчаться, люди не пострадали, техника застрахована как правило возмещение две-три недели», — подхватывает другой пользователь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Выборгском шоссе загорелась иномарка. К тушению пожара было привлечено две единицы специальной техники.

ольгино пожар
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы рассказали о голодной собаке, брошенной хозяином на морозе
Из дымящегося автобуса в Ольгино смогли спастись 50 человек
В России число инфицированных ВИЧ превысило 1 миллион
На Смольной два человека угодили под колеса машины
В Петербурге погиб дирижер Марис Янсонс
Из-за ДТП на Оптиков петербуржцам придется есть холодную пиццу
«Гори, гори ясно»: в поселке Ольгино полыхает рейсовый автобус
Ученые из США предложили использовать подводные кабели в качестве сейсмографа