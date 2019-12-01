Новый клип Алексея Воробьева о девушке-роботе набрал более миллиона просмотров

Новый клип Алексея Воробьева о девушке-роботе набрал более миллиона просмотров
Алексей Воробьев. Фото: кадр из клипа на youtube.com

Российский певец и актер Алексей Воробьев представил новый клип на песню «Подоконник на 6-м» на YouTube. За небольшой промежуток времени ролик набрал на канале StarPro более 1,2 млн просмотров.

Данная работа является довольно значимой для певца. Воробьев стал автором музыки и текста, режиссером и сценаристом клипа. Оператором выступил Юрий Данилов, исполнительным продюсером — Луиза Бекова. Девушку-робота сыграла Кристина Ануфриева.

Сейчас Алексей Воробьев также участвует в съемках фильма «Космические силы» для Netflix.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Алексей Воробьев пообещал поклонникам нижнее белье. От фанатов требовалась лишь поддержка. Соответствующую просьбу певец выразил на своей страничке в Instagram.

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Новый клип Алексея Воробьева о девушке-роботе набрал более миллиона просмотров
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