Диетолог раскрыла секреты стройности, которые помогут сохранить фигуру после новогоднего застолья

Диетолог рассказала, от каких продуктов лучше воздержаться во время новогоднего застолья, чтобы сохранить фигуру после праздников.
По словам врача Елены Соломатиной, вся опасность новогоднего стола в том, что зачастую он ломится от жирных, соленых и сладких блюд, которые люди едят на протяжении всего праздника.
Она рассказала «Вечерней Москве», что в привычном салате «Оливье» яйца, майонез, колбаса и горох — тяжелые продукты. Диетолог подчеркнула, что указанный салат можно сделать более полезным для фигуры и организма. Так, колбасу можно заменить на мясо птицы, картофель на топинамбур, а майонез — на домашний, приготовленный из йогурта, сметаны, уксуса, горчицы и пряностей.
Соломатина также добавила, что вместо холодца можно приготовить заливную нежирную рыбу, а вместо свинины в мясо по-французски положить кролика или индейку. Врач посоветовала отказаться от кремовых десертов, а к столу купить йогуртовый торт.
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