Врач-диетолог рассказала, кому надо держаться подальше от красной икры

В новогоднюю ночь без вреда для здоровья можно позволить себе две-три чайных ложки красной икры. Фото: pixabay.com

В новогоднюю ночь без вреда для здоровья можно позволить себе две-три чайных ложки красной икры. Фото: pixabay.com

Диетолог Елена Соломатина пояснила, в чем заключаются полезные свойства красной икры и кому стоит воздержаться от её употребления.

Красная икра, по словам медика, чрезвычайно насыщена полезными веществами: она содержит витамины и полиненасыщенные жирные кислоты, такие как омега-3. Но у медали есть и обратная сторона: в икре содержится много соли и холестерина, в связи с чем она не полезна людям с повышенным давлением и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Кроме прочего, красная икра способствует укреплению иммунитета. Однако злоупотреблять полезным продуктом не стоит даже здоровым людям. По словам диетолога, чайной ложки вполне достаточно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Елена Соломатина поделилась информацией о пользе и вреде популярных новогодних фруктов — мандаринов.