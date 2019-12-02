ЦБ создаст единую базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием денег

ЦБ создаст единую базу о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты банков — юридические лица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы. Система поможет отслеживать сомнительные операции и противодействовать отмыванию доходов, сообщает РБК.

На основе данных о действиях клиентов ЦБ будет присваивать им уровень риска: низкий, умеренный или высокий. Эта и другая обработанная информация будет доступна всем банкам, которые смогут на ее основе принять верное решение.

Система усложнит работу тех, кто профессионально занимается отмыванием и обналичиванием средств. Эти люди, как правило, имеют множество компаний и счетов в разных банках, но работают с ограниченного количества устройств. Сейчас банк может видеть только то устройство, с которого совершаются операции по счетам в его системе.

Создание единой базы позволит увидеть, что, например, с одного устройства множество компаний проводят операции в десятках банках.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российский Центробанк второй раз в этом году понизил ключевую ставку, на этот раз с 7,5% до 7,25% годовых. В июне ЦБ снизил ставку также на 25 базисных пунктов, с 7,75%.