Банк России снизил ключевую ставку до 7,25% годовых

Российский Центробанк второй раз в этом году понизил ключевую ставку, на этот раз с 7,5% до 7,25% годовых. В июне ЦБ снизил ставку также на 25 базисных пунктов, с 7,75%.

Эксперты называют такой шаг ожидаемым на фоне состояния мировой экономики и спокойной инфляционной динамики, однако не ждут, что ЦБ продолжит снижать ключевую ставку в этом году.

Ключевая ставка — процент, который берет ЦБ за пользование деньгами у коммерческих банков, которые, в свою очередь, выдают кредиты компаниям и населению. За последние годы самое высокое значение ключевой ставки было в конце 2014 — начале 2015 года, тогда ЦБ раздавал деньги банкам под 17% годовых. За год до этого ключевая ставка равнялась 5,5%.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Орешкин заявил, что ЦБ не должен надзирать и владеть коммерческими банками одновременно