Мониторинг уборки Петербурга от снега дал сбой

Мониторинг уборки Петербурга от снега дал сбой
Снег в Петербурге. Фото: gazeta.spb.ru

В Петербурге сбоит система мониторинга работы уборочной техники. С проблемами при попытке получить доступ к ресурсу горожане столкнулись утром 2 декабря.

Система запущена на базе сайта комитета по благоустройству для того, чтобы контролировать уборку города. Мониторинг показывает, сколько машин и какая именно техника очищает улицы в данный момент.

С проблемами горожане столкнулись утром в понедельник. При попытке подключиться ресурс выдал ошибку доступа. Зайти на сайт удалось лишь около 11:15 часов. Однако, работает ли сервис корректно, не ясно. Так, по данным сайта все работники ручного труда столпились в Петроградском районе.

Выяснить, в чем причины сбоев, не удалось. Комитет по благоустройству зиму встретил без пресс-службы. Бывший пресс-секретарь Елена Маковиз ушла с должности в октябре 2019 года. Замена ей, как рассказали gazeta.spb.ru в комитете, будет найдена лишь на этой недели. Точная дата пока не называется. Отдел, который отвечает за уборку улиц, также не отвечает в виду отсутствия начальника на месте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по данным комитета по благоустройству Петербург 2 декабря убирают более 740 единиц техники и более 1 тыс. 100 работников. Они планируют подмести проезжие части, осевые полосы, тротуары и велодорожки, раздвинуть валы у пешеходных переходов и остановок и сформировать снежные кучи для вывоза на снегоприемные пункты. Как проходит работа, проверить затруднительно в виду сбоев в системе мониторинга.

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