Уборкой снега в Петербурге занимаются больше 1000 работников

1 декабря ночью на Санкт-Петербург обрушился снегопад. Уборкой улиц города будет заниматься большее количество работников и снегоуборочной техники. Об этом сообщает официальный сайт администрации Санкт-Петербурга.

Уборкой снега 1 декабря занимались около 1000 работников и более 670 единиц техники. После случившегося снегопада в городе теперь будет работать около 740 единиц техники и более 1100 рабочих. В обязанности работников входит очищение от снега проезжей части, тротуаров, велодорожкек, вывоз валов снега на снегоприемные пункты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что снегопад поставил Санкт-Петербург в утренние пробки. Сильный снегопад затруднил движение на дорогах Петербурга утром 2 ноября. Водители винят летнюю резину и плохо убранные дороги. Автомобилисты около 8:30 утра столкнулись с 7-балльными заторами.