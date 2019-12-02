Снегопад поставил Петербург в утренние пробки

Сильный снегопад затруднил движение на дорогах Петербурга утром 2 ноября. Водители винят летнюю резину и плохо убранные дороги.

Автомобилисты около 8:30 утра столкнулись с 7-балльными заторами. Ближе к 10 часам основной поток машин рассосался, однако передвигаться по трассам все еще затруднительно.

«Суздальский, дорога в Каменку — там вообще каток! Аккуратней на дорогах», — предупреждают водители друг друга в соцсетях.

Заваленные снегом дороги могли наблюдать жители Приморского и Калининского района. Автомобилисты жаловались на снег на улицах Черкасова, Киришской и Лужской.

«4 утра, а дороги в Приморском районе вообще не чищены. Ожидаем 10-ти балльные пробки», — написал один из водителей в группе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

К посту он приложил фотографии трасс, заваленных снегом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе Петербурга уборку дорог перевели в круглосуточный режим.