Уборка Невского района ведется в круглосуточном режиме из-за сильного снегопада

На уборку вывели 480 дворников и 51 снегоуборочную машину.Фото: пресс-служба правительства СПб

На уборку вывели 480 дворников и 51 снегоуборочную машину.Фото: пресс-служба правительства СПб

В Невском районе уборка ведется в круглосуточном режиме из-за обильного снегопада.

Жилищные и коммунальные службы перешли на усиленный режим работы.

Как сообщили в районной администрации, 1 декабря на уборку вывели 480 дворников и 51 снегоуборочную машину. Особое внимание уделяется уборке подходов к парадным жилых домов и дворовых территорий.

Напомним, 1 декабря, спецмашины выехали в районы Петербурга после снегопада. Теперь горожане смогут проследить за работой сотрудников и количеством техники прямо из дома.

Увидеть передвижение техники онлайн можно на специальной карте. Ее опубликовали на сайте комитета по благоустройству.

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