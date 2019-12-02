Снегопад повалил новогоднюю елку в поселке Ленинское

В Выборгском районе Ленинградской области непогода стала причиной падения украшенного к Новому году праздничного дерева.

Как рассказали жители поселка Ленинское в паблике «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», несколько дней назад в одном из дворов поселка установили новогоднюю елку. Однако, простоять ей пришлось недолго.

Праздничное дерево упало после снегопада, прошедшего в области в первый день зимы. Судя по фотографиям, опубликованным в паблике, елка упала прямо на припаркованные рядом автомобили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителям Ленобласти рассказали, как получить бесплатную елку к новогодним праздникам. Уточняется, что рассчитывать нужно на одно дерево на руки определенной длины – не больше трех метров.