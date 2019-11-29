Ленинградцам рассказали, как получить бесплатную елку

Лесничества готовы раздавать деревья уже с 1 декабря.

Об этом стало известно сегодня, 29 ноября. Новостью поделились в пресс-службе комитета по природным ресурсам Ленинградской области. Для того, чтобы получить бесплатную елку, можно обратиться в ближайшее лесничество. Прийти туда можно с 1 декабря до 10 января. Уточняется, что рассчитывать нужно на одно дерево на руки определенной длины – не больше трех метров. Чтобы получить елку, необходимо предоставить паспорт. С полным списком лесничеств можно ознакомиться на сайте ведомства.

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