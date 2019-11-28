В Кемерово власти купили новогоднюю ёлку за 18 млн рублей

Искусственная новогодняя ель обошлась бюджету города Кемерова в 18 миллионов рублей. Власти заявляют, что вложение оправдано, и она прослужит 10-15 лет.

Восемнадцать миллионов рублей — рекордная цена для новогоднего символа. Чрезвычайно дорогостоящая покупка вызвала широкий общественный резонанс. Даже телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу отметил, что кемеровская ель обошлась в три раза дороже кремлевской.

Мэр Кемерова, Илья Сердюк, объяснил, что предшественница новой елки прослужила 11 лет и «морально устарела», каждый год приходилось финансировать её дорогостоящий ремонт. А приобретенное за 18 миллионов искусственное дерево оснащено по последнему слову техники, прослужит еще лет 10-15 и значительно упростит эксплуатацию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге главную ёлку зажгут 26 декабря.