Браконьер получил условный срок за незаконную ловлю судака в Финском заливе

Он поймал в акватории Финского залива 40 экземпляров судака стоимостью 6 610 рублей за каждый. Фото: Pixabay

Он поймал в акватории Финского залива 40 экземпляров судака стоимостью 6 610 рублей за каждый. Фото: Pixabay

Зеленогорский районный суд Петербурга приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1.5 года.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, подсудимый на моторной лодке вылавливал судака в незаконном месте.

Он поймал в акватории Финского залива 40 экземпляров судака стоимостью 6 610 рублей за каждый, тем самым причинил ущерб водным биологическим ресурсам на общую сумму 264 400 рублей.

В судебном заседании подсудимый вину полностью признал и возместил имущественный ущерб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в акватории Финского залива Санкт-Петербурга пресекли вылов двумя рыбаками ценных промысловых пород рыбы. Рыбачили сетями.