Чиновников могут снова выгнать на улицы с лопатами

Зима, как обычно, пришла внезапно. Автомобилисты стоят в пробках. Пешеходы скользят и падают. Однако, у чиновников уже есть план борьбы со снегом, «учитывающий опыт прошлых лет». А он печален.

В прошлом году снег под руководством тогда еще председателя Комитета по благоустройству Владимира Рублевского пытались, если не закидать шапками, то задавить числом. В октябре этого года Рублевский ушел, но методы его остались.

Поэтому вполне ожидаемо, что прошлогодний опыт может быть снова взят на вооружение. И беспощадная борьба с зимой вновь продолжится в ручном режиме силами мобилизованных жителей и чиновников. GazetaSPb вспомнила, как это было.

В начале февраля 2019 город внезапно был завален снегом. Почти 80% петербуржцев были недовольны качеством уборки дворов и улиц. Жители настолько активно жаловались на плохую чистку, что градоначальник Северной столицы Александр Беглов уволил главу Фрунзенского района Валерия Сапожникова и намекнул, что не собирается церемониться и с другими виновными в некачественной уборке осадков.

Сразу после этого в Петербурге для чиновников был организован снежный субботник, а затем и воскресник. К субботнику также привлекли подведомственные структуры и бюджетные организации.

Николай Бондаренко на уборке на Гражданском проспекте. Фото: скриншот видео vk.com/kalin_spb

Днем, 9 февраля, петербуржцы могли наблюдать в разных районах Петербурга необычную картину – на улицы вышли десятки человек в зеленых и оранжевых жилетах. Очевидцы поделились этим в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «Вконтакте». Оранжевые жилеты видели в трех районах Петербурга – Центральном, на Гражданском проспекте и в Осиновой роще

Фото: группа «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/ ВК Впрочем, люди в ярких жилетках оказались не дворниками, а, как сообщал Cмольный, «неравнодушными и активными жителями и работниками бюджетных организаций». Среди них с лопатами были замечены сотрудники многих комитетов Администрации Санкт-Петербурга.

Комитета по благоустройству чистит наб. Фонтанки от д.34 до д.36, угол ул. Белинского д.1 и наб. Фонтанки д. 32. Фото:gov.spb.ru

Комитет по Культуре отработал с улыбкой. Фото:gov.spb.ru

Комитет по образованию освоил передовые методики работы со льдом и снегом. Фото:gov.spb.ru

Лопаты взяли в руки даже театралы и звезды шоу-бизнеса.

Иван Ургант очищал трассы от наледи в районе Мариинки. Скриншот: YouTube/Вечерний Ургант

В борьбе со снегом были замечены даже сотрудники крематориев. “В Петербурге для уборки снега на улицы отправили работников крематориев”, — пишут очевидцы, и удивляются, почему с лопатами не были замечены сотрудники травматологии, ведь работы из-за снега у них за полтора месяца 2019 года прибавилось в три раза. Депутаты, надо сказать, не поддержали своих коллег-представителей исполнительной власти и простых горожан.

В воскресенье, 10 февраля, на улицы города вышло 27 тыс. человек, а в субботу 9 февраля — 35 тыс. человек. Силами 52 тыс. работников Смольного и организаций, которые ему подведомственны, удалось очистить 450 улиц, больше 1200 дворов и почти 3000 крыш. Всего с территории Петербурга за выходные вывезли 133,8 кубометров снега. По данным на 11 февраля, в Петербурге убрали и расплавили порядка 2,5 млн кубометров снега.

В этом году зима в Петербурге началась под руководством Сергея Малинина, исполняющего обязанности председателя Комитета по благоустройству. Именно он отвечал за уборку снега в прошлом сезоне в качестве первого заместителя Рублевского. Впрочем, Малинин уже, похоже, нашел решение «снежной проблемы».

И.о. председателя комитета по благоустройству Сергей Малинин. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Как сообщает Мойка 78, у него появилась идея — создать между Комитетом по благоустройству и уборщиками прокладку. Вероятно, чтобы переложить ответственность.

Поможет ли это в уборке города — вопрос риторический.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге сбоит система мониторинга работы уборочной техники. С проблемами при попытке получить доступ к ресурсу горожане столкнулись утром 2 декабря.