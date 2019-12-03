При крупном пожаре на Московском шоссе никто не пострадал

При крупном пожаре на Московском шоссе никто не пострадал
Основные силы личного состава МЧС направлены на то, чтобы сохранить и защитить нетронутые пламенем территории. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В ангаре на Московском шоссе загорелся склад, площадь активного горения составила 6 тыс. квадратных метров. В результате произошедшего обошлось без пострадавших.

ЧП случилось сегодня ночью, 3 декабря, в районе Шушар. Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, сейчас основные силы личного состава МЧС направлены на то, чтобы сохранить и защитить нетронутые пламенем территории, на которых находятся контейнеры и ряды стройматериалов.

Причины произошедшего не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что к ликвидации огня были привлечены 220 пожарных и 49 единиц специальной техники. Ранг пожара был увеличен до №4.

ГУ МЧС России по Петербургу московское шоссе пожар
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
При крупном пожаре на Московском шоссе никто не пострадал
Mercedes и Skoda поторопились на «красный» на пересечении ...
Фонд кино поддержит кинотеатры в России
В Канаде трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом и автокраном
В Казахстане опрокинулся автобус с 50 пассажирами
На заводе в Пекине произошел взрыв, один человек погиб
На Московском шоссе загорелся ангар на 12 тыс. «квадратах»
Россияне перечислили самые бесполезные корпоративные подарки