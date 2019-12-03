При крупном пожаре на Московском шоссе никто не пострадал

Основные силы личного состава МЧС направлены на то, чтобы сохранить и защитить нетронутые пламенем территории. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Основные силы личного состава МЧС направлены на то, чтобы сохранить и защитить нетронутые пламенем территории. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В ангаре на Московском шоссе загорелся склад, площадь активного горения составила 6 тыс. квадратных метров. В результате произошедшего обошлось без пострадавших.

ЧП случилось сегодня ночью, 3 декабря, в районе Шушар. Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, сейчас основные силы личного состава МЧС направлены на то, чтобы сохранить и защитить нетронутые пламенем территории, на которых находятся контейнеры и ряды стройматериалов.

Причины произошедшего не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что к ликвидации огня были привлечены 220 пожарных и 49 единиц специальной техники. Ранг пожара был увеличен до №4.