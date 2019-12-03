В Шушарах произошло обрушение загоревшегося ангара

Огонь распространился по площадь 12 тысяч квадратных метров, обрушив конструкцию ангара в Шушарах.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, к восьми утра огнеборцы смогли локализовать пожар в Пушкинском районе Петербурга. «Отказ № 4, работаем по № 3», — добавили в ведомстве.

Экстренные службы получили сообщение о пожаре в 2:13 ночи. Загорелся терминал компании «Трансконтейнер», внутри которого находятся строительные материалы, каучук и фанера. В ликвидации пожара участвуют более 200 огнеборцев, около 50 спецмашин и два пожарных поезда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что при крупном пожаре на Московском шоссе никто не пострадал. Причины произошедшего не приводятся.