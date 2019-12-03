Трамваи №58 и №100 объедут проспект Посвящения на выходных

В Петербурге на три дня закрывается трамвайное движение по проспекту Посвящения. На участке проведут работы по реконструкции кабельной сети.

Трамваи объедут участок от проспекта Энгельса до проспекта Культуры. Ограничения вступают в силу в 1:30 7 декабря и будут сняты в 1:30 9 декабря, сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

В этот период трамвай №58 будет следовать от конечной «Улица Жени Егоровой» по действующей трассе до проспекта Луначарского, далее — по Луначарского и проспекту Культуры до конечной «Проспект Культуры».

Маршрут трамвая №100 пройдет от остановки «Ж/д станция Ручьи» по действующей трассе до проспекта Культуры, далее по — проспекта Культуры, Луначарского и Энгельса до конечной «Придорожная аллея».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что до 15 декабря на трассе «Кола» ограничат движение на двух путепроводах.