На двух путепроводах на «Коле» перекроют две полосы

На федеральной трассе «Кола» с 30 ноября по 15 декабря ограничат пропускную способность двух путепроводов. На участках перекроют по две полосы.

Движение будет ограничено на путепроводе, расположенном на км 19+453 через железную дорогу Заневский мост — МГА, а также на путепроводе, проходящем на км 19+946. Причиной этого стали работы по замене деформационных швов.

Всего на участке обустроено четыре полосы для движения. На период работ свободными останутся лишь две — по одной в каждом направлении. Скоростной режим на открытых полосах ограничат до 50 км/ч.

«Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий», — добавил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Перекрывать полосы будут поочередно по одной в каждом направлении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 1 и 6 декабря в Петербурге ограничат движение транспорта в связи с проведением футбольных матчей на «Газпром Арене».