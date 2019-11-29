Матчи «Зенита» со «Спартаком» и «Динамо» ограничат движение в Петербурге

Движение транспорта в Петербурге ограничат 1 и 6 декабря. Часть улиц перекроют в связи с проведением футбольных матчей на «Газпром Арене».

«Зенит» встретится со «Спартаком» и «Динамо» в рамках 18 и 19 туров Российской премьер лиги.

Движение транспорта 1 и 6 декабря будет прекращено на улице Савиной, набережной Гребного канала, Крестовском проспекте, Южной дорог, Северной дороге, Теннисной и Велосипедной аллеям, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Ограничения будут действовать на отдельных участках. Водителей о перекрытиях проинформируют дорожные знаки.

Проезд по улице Рюхина в направлении от проезда вдоль дома 1 по Кемской к Морскому проспекту закроют 1 декабря с 16:00 до 22:00 и 6 декабря с 16:30 до 22:30.

Ограничения также коснутся Яхтенной улицы на участке от улицы Савушкина до Приморского проспекта и Приморского проспекта на участке от Беговой улицы до Яхтенной улицы. Перекрыты улицы будут с 19:00 до 22:00 и с 19:30 до 22:30 соответственно.

Помимо этого, на ряде улиц 1 и 6 декабря будет запрещена остановка транспортных средств.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ по итогам 17 встреч. В активе команды 39 очков. Будущие соперники сине-бело-голубых «Спартак» и «Динамо» занимают 6 и 7 место, набрав 22 и 21 очко.

В 17 туре РПЛ «Зенит» встретился с «Рубином» на стадионе в Казани. Матч завершился победой петербургского клуба со счетом 2:1. Голами отметились Сердар Азмун и Артем Дзюба.