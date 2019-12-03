Кандидатов с плохим зрением не берут работать машинистами метрополитена

В пресс-службе метрополитена Санкт-Петербурга рассказали, что для принятия на работу кандидаты обязаны пройти профессиональный отбор.

Для успешного трудоустройства кандидат должен пройти проверку зрения, медкомиссию, а также несколько психологических тестов.

С помощью специальных тестов у будущих работников метрополитена проверяют зрение. На работу в метро отбирают машинистов с хорошим и острым зрением.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский комитет по тарифам огласил тарифы на проезд в городском метрополитене на следующий год. Проекты правительственных постановления опубликованы на сайте Смольного. Так, с 1 января 200 года стоимость единого месячного проездного билета вырастет до 3015 рублей.