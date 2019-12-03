Кандидатов с плохим зрением не берут работать машинистами метрополитена

Кандидатов с плохим зрением не берут работать машинистами метрополитена
Метро.Фото: GazetaSPb

В пресс-службе метрополитена Санкт-Петербурга рассказали, что для принятия на работу кандидаты обязаны пройти профессиональный отбор.

Для успешного трудоустройства кандидат должен пройти проверку зрения, медкомиссию, а также несколько психологических тестов.

С помощью специальных тестов у будущих работников метрополитена проверяют зрение. На работу в метро отбирают машинистов с хорошим и острым зрением.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский комитет по тарифам огласил тарифы на проезд в городском метрополитене на следующий год. Проекты правительственных постановления опубликованы на сайте Смольного. Так, с 1 января 200 года стоимость единого месячного проездного билета вырастет до 3015 рублей.

машинист метро спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ущерб от пожара в ангаре в Шушарах оценивают в 3 миллиона долларов
Родственники погибших отреагировали на обвинение пилота в авиакатастрофе ...
В течение суток с улиц Петербурга вывезли 11,3 тыс. кубометров снега
В Барселоне мужчина убил свою возлюбленную из России
Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Ломоносове
Детям с гепатитом С предоставят бесплатные лекарства в Петербурге
Кандидатов с плохим зрением не берут работать машинистами метрополитена
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем увеличилось до 17