Детям с гепатитом С предоставят бесплатные лекарства в Петербурге

В Петербурге дети, больные хроническим гепатитом С, получат право на получение бесплатных лекарств. Соответствующий закон подписал губернатор Александр Беглов.

Изменения вносятся в Социальный кодекс города. Претендовать на лекарства смогут дети, имеющие регистрацию в Петербурге. Расходы на их приобретение будут покрыты за счет городского бюджета.

«Право предоставляется до достижения детьми возраста 18 лет», — уточнили в пресс-службе Смольного.

Дети смогут получить лекарства по рецепту, выписанного врачами при амбулаторном лечении.

Всего в Петербурге в лечении гепатита С нуждаются 10 тыс. 35 человек, из них 150 — несовершеннолетние дети. При отсутствии лечения у больных возрастает риск развития рака печени, диабета и других заболеваний.

Ранее председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров сообщил, что стоимость полного курса лечения гепатита С составляет более 400 тыс.